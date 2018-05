Mindestsicherung: "Belastungsprobe für Westachse-Koalitionen"

Verschärfungen ausgeschlossen

Tirols grüne Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe hat bereits im Februar gegenüber dem KURIER klar gemacht: „Die Mindestsicherung wird mit mir in der Regierung nicht mehr gekürzt.“ Wie auch in Vorarlberg hat es in Tirol zuletzt bereits Verschärfungen bei der Mindestsicherung gegeben - etwa Kürzungen für Bezieher, die in Wohngemeinschaften leben.

Bereits dieser Kompromiss führte die schwarz-grünen Koalitionen an den Rand des Aus. Weitere Verschärfungen wären für die Grünen kaum mitzutragen. Regelt die Bundesregierung die Mindestsicherung per Gesetz, müssten die Länder allerdings Ausführungsgesetze erlassen. Und an denen drohen die Koalitionen der Westachse im Falle zu zerbrechen.

Grüne Blockade möglich

In Salzburg und Tirol gilt in den Landesregierungen Einstimmigkeitsprinzip, was eine Blockadehaltung der Grünen ermöglicht. In Vorarlberg ist das zwar nicht der Fall. "Wir haben aber eine Vereinbarung, dass es in dieser Legislaturperiode keine Kürzungen bei der Mindestsicherung mehr gibt", sagt Wiesflecker. Die Landtagswahlen in Vorarlberg finden planmäßig im Herbst 2019 statt.