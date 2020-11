Miliardär Martin Schlaff: "Ich bin kein Knecht der SPÖ"

Ich denke mir, alle Religionen durchlaufen solche Phasen. Betrachten Sie die spanische Inquisition: Die Kirche hat sich seither zu einer friedliebenden, ziemlich toleranten Institution entwickelt. Der Islam war zu dieser Zeit liberal und tolerant und hat eigentlich versucht, die jüdische Bevölkerung zu beschützen. Ich bin zuversichtlich, dass es wieder so weit kommt. Aber natürlich: Wir sind eine verwundbare Gesellschaft.

Vielleicht sind andere Kulturen auch einfach vitaler. China zum Beispiel könnte die Corona-Krise sogar nutzen, um wirtschaftlich auf die Überholspur zu kommen.

China kann das besser, weil in großen Krisen oder Kriegen Diktaturen überlegen sind. Aber wir haben ja nicht nur Corona und den politischen Islam als Herausforderung. Die Umwelt ist ein ganz großes Thema. Und die saniert man nicht, indem man mit Birkenstockschlapfen überall zu Fuß hingeht, wie ein paar Leute vom Koalitionspartner der ÖVP meinen. Man kann die Umwelt sanieren, aber das geht nur über Investitionen der öffentlichen Hand.

Gibt es denn dafür genug staatliche Budgets nach der Corona-Krise?

Man muss das Geld borgen oder den Leuten über Steuern abnehmen. Es wird viele, viele Jahre eine negative Realverzinsung geben.

Der Mittelstand wird ausgeraubt.

Der Mittelstand bekommt dafür aber auch – wie alle anderen Bürger – eine bessere Umwelt. Momentan wird Wachstum ja nur in Konsum gemessen. Aber ich denke, man könnte Lebensqualität, saubere Luft, Freizeit mit einkalkulieren.

Hugo Portisch und Christoph Leitl haben sich in einem KURIER-Interview eine Freihandelszone von Lissabon bis Wladiwostok gewünscht. Dazu eine militärische Neutralität für die Ukraine. Ihre Meinung? Da bin ich voll dafür. Wir liegen komplett falsch mit dem Russland-Bashing. Die Russen sind unser natürlicher Partner. Sie haben viel länger ein Problem mit dem Islamismus als wir. Leo Tolstoi hat ihn als Offizier der Kaukasus-Armee persönlich erlebt und beschreibt ihn bereits Ende des 19. Jahrhunderts in seiner Erzählung „Hadschi Murat“. Die Russen begreifen nicht, dass sich alle über Menschenrechte in Tschetschenien aufregen, obwohl dort Islamisten etwa Hunderte Frauen und Kinder in einem Theater abschlachten. Ihre Mentalität ist: Der Freund meines Feindes ist mein Feind. Deshalb verstehen sie uns einfach nicht. Ich finde auch, dass sie recht haben.

Aber was sagen Sie dann zur Vergiftung Alexei Nawalnys?

Vielleicht bin ich naiv, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein so kluger und mächtiger Mann wie Wladimir Putin entblödet, die Vergiftung eines Regimekritikers anzuordnen. Es wird weiter unten in der Pyramide möglicherweise Strukturen geben, die glauben, das war gut so. Wenn die Russen aber das wären, was sie natürlicherweise sein sollten, nämlich unsere Alliierten im Kampf gegen den Islamismus und unsere Partner in einem komplett freien Handel, würden sie sich auch anders verhalten. Man muss ihnen zugestehen, dass sie sich entwickeln. Sie sind direkt vom Zarismus in den Stalinismus gekommen. Was sind 30 Jahre? Man muss Geduld haben. Österreich hat auch lange gebraucht, um die Demokratie zu werden, die wir heute kennen.