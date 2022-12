Mikl-Leitner im U-Ausschuss: "Hier geht es nur ums Wahlkämpfen"

Nach Kanzler Karl Nehammer, ist am heutigen Donnerstag die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) in den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Mikl-Leitner war von 2011 bis 2016 Innenministerin, seit 2017 ist sie Landeshauptfrau.

Die Opposition erhofft sich Erkenntnisse zum Projekt "Ballhausplatz", das Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) den Weg ins Kanzleramt geebnet haben soll. Mikl-Leitner komme wiederholt direkt oder indirekt in Chatverläufen vor, die dem U-Ausschuss vorliegen.

"Nur aus Medien"

Der Opposition fehle der Mut, zu sagen, worum es ihr bei ihrer Ladung vor der Landtagswahl in Niederösterreich am 29. Jänner 2023 wirklich gehe, sagte Mikl-Leitner in ihrem Eingangsstatement: "Nämlich ums Wahlkämpfen." Wohl auch deshalb überlegte Mikl-Leitner auffällig gründlich, bevor sie antwortet.

Das Projekt Ballhausplatz kenne sie "nur aus den Medien", Wahrnehmung habe sie dazu keine, antwortete Mikl-Leitner Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl. Wie sich Sebastian Kurz darauf vorbereitet habe, Parteiobmann zu werden, das "kann ich Ihnen nicht sagen", meinte die Landeschefin. Haben Sie mit Kurz jemals über Spenden gesprochen? "Nicht, dass ich mich erinnern könnte."

Krainer: "ÖVP-Firmennetzwerk"

Im Nahebereich der ÖVP Niederösterreich gebe es ein Firmennetzwerk, dass an Aufträge komme und an das System der in der Inseratenaffäre angeklagten Meinungsforscherin Sophie Karmasin erinnere, sagte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer im Vorhinein. Das "System Niederösterreich" stehe heute auf dem Prüfstand, so Krainer.

Nach Mikl-Leitner ist eine Abteilungsleiterin aus dem Landwirtschaftsministerium geladen.