Wiens Bürgermeister Ludwig: "Vor Spitälern haben Demonstrationen nichts verloren"

Manche Töne der SP-Abgeordneten im Parlament waren aber auch durchaus aggressiv.

Ja, aber wir haben als staatstragende Partei dennoch auch unangenehme Entscheidungen mitgetragen.

Wie steht die SPÖ jetzt wirklich zu Neuwahlen? Die Linie ist alles andere als einheitlich.

Es ist ja schön, sich mit den unterschiedlichen Meinungen in der SPÖ zu beschäftigen. Aber noch lohnender wäre, sich die unterschiedlichen Standpunkte in der Bundesregierung anzuschauen. Man hat den Eindruck, dass es knirscht. Mir wäre aber lieber, die Bundesregierung käme jetzt in die Gänge und träfe in dieser sensiblen Phase der Pandemie die richtigen Entscheidungen.

Knapp vor dem Kanzler-Rücktritt von Sebastian Kurz gab es Gespräche über einen fliegenden Wechsel im Parlament zu Rot-Grün-Blau-Pink. Ist das jetzt wieder völlig vom Tisch?

Nein, es gab in der SPÖ zu keinem Zeitpunkt Überlegungen für einen fliegenden Wechsel. Es hat nur eine parlamentarische Mehrheit gegeben, die darauf hingewiesen hat, dass der damalige Bundeskanzler nicht mehr in der Lage sein wird, seine Funktion auszuüben. Es hat aber zu keinem Zeitpunkt eine Überlegung für eine Koalition gegeben.