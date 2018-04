Michael Häupl: Im Wirtshaus und beim Staatsbankett

Und der Sager „Wenn ich zweiundzwanzig Stunden in der Woche arbeiten würde, kann ich Dienstagmittag heimgehen“?

Der war so humorvoll gemeint, wie er bei neunzig Prozent der Leute auch angekommen ist. Die restlichen waren Lehrer-Gewerkschafter. Einige scheinen mir dort schon sehr humorbefreit zu sein. Ein Großteil der Lehrer ist durchaus mit Humor versehen.

Sie haben auch gesagt, wenn ein türkischer Vater seine Tochter nicht in die Schule schickt, dann reißen Sie ihm das Ohrwaschel aus. Aber die Probleme mit den Türken hat die SPÖ lange ignoriert. Jetzt sieht man die Auswüchse, mit Militärspielen in Moscheen. Haben Sie zu lange zugesehen?

Man muss sich entscheiden. Entweder man erinnert sich an diesen Spruch von mir, der den Hintergrund hat, dass man mit uns nicht über Menschenrechte verhandeln kann, oder nicht. Es kann daher folgerichtig ein Vater seiner Tochter nicht verbieten, in die Schule zu gehen. Ein Mann kann ebenso wenig seiner Frau verbieten, Deutsch zu lernen. Das hat man zu akzeptieren, andernfalls muss man gehen. Wir haben uns sehr bemüht, sehr frühzeitig und verpflichtend Deutschkenntnisse einzufordern und bei diesen Deutschkursen auch die Regeln des Zusammenlebens zu unterrichten. Wenn man Sanktionen will, wendet man sich an den Herrn Kurz, der als Integrationsminister dafür zuständig gewesen wäre. Ich bin verantwortlich für Wiener Volksschulen, für die Moscheen ist dies das Kultusamt oder die Polizei. Beide unterstehen der Bundesregierung.

In den Grundschulen hat man wahrscheinlich zu spät erkannt, dass es sehr viele Kinder gibt, die nicht Deutsch konnten. Und als uns dann eine Lehrerin aus dem fünften Bezirk darüber informiert hat, war die damalige Bildungsministerin, Frau Heinisch-Hosek, beleidigt, dass wir das schreiben und hätte es am liebsten abgedreht.

Ich bin nicht beleidigt, wenn man so was schreibt, denn so was gibt es tatsächlich. Wir haben uns um Sprachverbesserung bemüht, vor allem in den Volksschulen. Die Zielsetzung, die wir heute fast erreicht haben ist, Kindern, die in die Volksschule kommen, ausreichend Deutsch beigebracht zu haben. Sollten Deutschkenntnisse nicht vorhanden sein, haben sie Vorschulen zu absolvieren, wo sie ihre Deutschkenntnisse vervollständigen. Unsere Probleme sind mehr Kinder, die mit der Familienzusammenführung kommen. Also diejenigen, die nicht in unsere Kindergärten gegangen sind.

Dennoch gibt es Schulen, in denen kleine Mädchen mit Kopftuch in die Schule kommen.

Wenn Frauen und Kinder dazu gezwungen werden, ist es natürlich eine Verletzung von Menschenrechten, daher ist es nicht in Ordnung, das steht außer Frage. Ob man ein Kopftuchverbot in pädagogischen Einrichtungen verhängt oder nicht, halte ich für eine abgeleitete Diskussion. Viel wichtiger wäre, was man den Kindern dort beibringt. Zum Beispiel all das, was wir unter den Grundhaltungen eines säkularen Staates verstehen.

Sehen Sie nicht den Einfluss seit Erdoğan in der Türkei Machthaber ist, dass auch hierzulande die Türken konservativer und nationalistischer geworden sind?

Natürlich sehe ich das! Könnt’ ich den Unterschied zwischen Erdoğan und Atatürk am Klavier spielen, wär’ ich Rudi Buchbinder. Erdoğan spaltet die türkische Bevölkerung. Hier bei uns wie auch in der Türkei.

Und das ist dann auch gut, dass er hier nicht auftreten darf als Wahlkämpfer.

Ob wir das dann durchhalten, weiß ich noch nicht. Machen wir das dann bei anderen Ländern auch? Mir soll es recht sein, ich brauche Herrn Erdoğan gar nicht.

Kriegsspiele in Moscheen lehnen Sie ab?

Selbstverständlich. Da gibt es kein Wort zur Verteidigung, das ist explizit abzulehnen.

Es geht auch um die Betreuung der Kinder am Nachmittag. Vormittags sind sie in der Schule, nachmittags sind sie zu Hause und schauen türkisches Fernsehen.

Der erheblichste Teil geht ja in die Nachmittagsbetreuung. Deswegen rede ich mir seit 20 Jahren den Mund fusselig, dass wir ganztägige Schulformen brauchen.

Kommen wir zum Zustand der Wiener SPÖ. Seit Ludwig gegen Schieder ist sie gespalten.

Ich weiß nicht, was gespalten sein soll.

Es gibt zwei unterschiedliche Gruppen. Die Leute, die sich jetzt um Ludwig versammelt haben, und auf der anderen Seite Leute, die ihm einen Wahlsieg nicht zutrauen, um ihre Funktionen fürchten, oder ihn als zu rechts ablehnen.

Mir geht es primär darum: Gibt es fundamentale inhaltliche Auffassungsunterschiede? Welche Themen hat man angesprochen? Das Verhältnis zur FPÖ, die Frage der Migration und Integration.

Aber früher ist in der Wiener SPÖ nicht gestritten worden.

Aber ist doch nicht wahr! Ich bin bald 50 Jahre in dieser Partei, da ist immer gestritten worden. Nur disziplinierter vielleicht. Es hat selbst wie Zilk Bürgermeister geworden ist, zwei Kandidaten im Wiener Ausschuss gegeben.

Hat Ludwig die Autorität?

Na sicher. Er hat diese Abstimmung gewonnen.