Metaller-KV: Lohnforderung laut Gewerkschaft sicher zweistellig

2024 werden harte KV-Verhandlungen erwartet

Nahezu zeitgleich mit dem FMTI wird auch für das Metaller-Gewerbe verhandelt, es folgt dann die größte KV-Runde, der Handel. Trotz des medialen Fokus auf die Metallindustrie finden laufend weitere KV-Verhandlungen statt. So hat die Mühlen- und Futtermittelindustrie kürzlich bei einem Lohn- und Gehaltsanstieg von 10,1 Prozent abgeschlossen.

Neben dem Plus am Konto geht es bei den - im Regelfall jährlichen - KV-Verhandlungen auch um Fragen des Rahmenrechts, also etwa eine sechste Urlaubswoche oder einen bezahlten Urlaubstag am 24. Dezember. Themen sind auch immer wieder die Übernahme von Ausbildungskosten für Lehrlinge oder für betriebliche Weiterbildung durch die Arbeitgeber. Am 25. September übergeben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA ihre Forderungen an die Arbeitgeber, traditionell findet dies in der Wirtschaftskammer in Wien statt. Sämtliche Beobachter gehen heuer von besonders harten Verhandlungen aus, wobei die Metaller seit Jahrzehnten beweisen, dass sie viel Sitzfleisch haben.

