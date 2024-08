'Mental Health Days' in Österreich: Schulische Initiative gegen psychische Belastungen

Die "Mental Health Days", ein Projekt zur Förderung der psychischen Gesundheit an Schulen, gehen in ihr drittes Jahr. Dabei wird jährlich eine Einheit zu Themen wie Mobbing, Essstörungen und Handysucht abgehalten, um das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu stärken. Laut Projektinitiator Golli Marboe seien 29,6 Prozent der Jugendlichen schon von Mobbing betroffen gewesen. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) betonte, ein Wechsel des "Mindsets" sei notwendig.

1,2 Millionen Kinder und 110.000 Lehrpersonen kehren in den nächsten Wochen in die Schule zurück: An einen Ort, wo nicht nur gelernt und gelehrt, sondern vor allem gelebt wird. Gesundheitspsychologin Caroline Culen meinte, dass die Schule der ideale Ort sei, um präventiv gegen psychische Erkrankungen vorzugehen und somit "Erste Hilfe für die Psyche" zu leisten. "Über mentale Gesundheit kann man gar nicht genug sprechen", erklärte Culen weiter. "Es geht nicht nur um die Erkrankungen selbst, sondern auch darum, wie man psychisch gesund bleibt und sich gegenseitig helfen kann."