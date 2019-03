Mensdorff in Causa Eurofighter: Skiurlaub statt Einvernahme

Im aktuellen U-Ausschuss rund um die Beschaffung der Eurofighter sind heute zwei prominente Auskunftspersonen geladen: Zuerst Ex-FPÖ-Generalsekretär Peter Sichrovsky, dann der Lobbyist Alfons Mensdorff-Pouilly.

Die Neos haben vor der Sitzung am Donnerstag scharfe Kritik an den aktuellen Ermittlungen geübt. Grund dafür ist, dass Mensdorff-Pouilly von der Staatsanwaltschaft bis heute nicht einvernommen wurde, obwohl das neue Verfahren gegen ihn seit Anfang Dezember läuft.

Der mittlerweile von dem Fall abgezogene Staatsanwalt Michael Radasztics habe Mensdorff-Pouilly an dem anvisierten Einvernahmetermin Mitte Februar "lieber auf Skiurlaub fahren lassen", sagte Neos-Fraktionsführer Michael Bernhard in einer Mitteilung. Entsprechende Dokumente liegen auch dem KURIER vor. In diesem Zeitraum hatte Mensdorff-Pouilly laut einer entsprechenden Bestätigung bereits einen mehrtägigen Aufenthalt in Tirol gebucht. Der Verschiebung der Einvernahme wurde stattgegeben. Seither ist ein Monat vergangen, in dem es offenbar keine Einvernahme gab.