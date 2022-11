Meinl-Reisinger: Nehammer ließ sich "am Nasenring durch die Manege führen"

Österreich könne sich in der Asylpolitik „keine offenen Tore mehr leisten“, hatte Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger kürzlich am Parteitag erklärt. Damit habe sie ihre Partei „ohne Not“, aber „mit Gebrüll“ als jüngste in die laufende Debatte um Aufnahmezahlen eingebracht, wie Politikwissenschaftler Peter Filzmaier in der ZIB 2 erklärte.

„Gebrüll kann ich hier keines erkennen“, wehrte sich die Neos-Chefin im anschließenden Studio-Gespräch mit Moderator Martin Thür. Angesichts der aktuellen Energie- und Preiskrise seien die aktuellen Aufnahmezahlen aber nicht bewältigbar. Vor allem EU-Nachbar Serbien sehe sie in der Pflicht, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) habe sich beim Migrationsgipfel in Belgrad vor zwei Wochen „am Nasenring durch die Manege führen lassen“, so Meinl-Reisinger. Österreich müsse sich klarere Verbündete auf EU-Ebene suchen, denn das gemeinsame europäische Asylrecht „ist komplett tot“.