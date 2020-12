Meinl-Reisinger: Bevölkerung ist nicht so dumm, wie Regierung sie darstellt

Die Neos haben sich im Hauptausschuss des Nationalrates gegen den geplanten dritten Lockdown ausgesprochen, vor allem weil sie sich an den weiteren Schulschließeungen stören. Außerdem entspreche ein erneuter Lockdown nicht dem, was Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) noch vor Kurzem angekündigt hätten, sagte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Dienstag im ZIB2-Interview.

Zwar stimme es nicht, dass es in Schulen keine Infektionen gebe, das Infektionsgeschehen sei dort aber kontrollierbar. von 291 Tagen hätten die Schüler heuer nur 71 Tage regulär Unterricht gehabt, rechnete Meinl-Reisinger vor. Das sei "fahrlässig".