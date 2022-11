Die Klima-Aktivisten selbst argumentieren ihre Blockaden damit, dass bisherige Aktionen nichts gebracht hätten. "Aber das Ignorieren darf so nicht weitergehen", sagte Martha Krumpeck von die "Letzte Generation" zuletzt im Interview mit dem KURIER. "Wir wollen nicht mehr überzeugen. Wer es heute nicht begriffen hat, will es nicht begreifen. Wir stellen uns dem Wahnsinn in den Weg. Wir müssen unignorierbar sein."

Ignoriert wird die "Letzte Generation" allerdings nicht. Zumindest nicht von der Polizei. Wie der KURIER berichtete, ist das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) an den Klimaschützern dran. Gegen ein Mitglied läuft ein Strafverfahren nach einer misslungenen Aktion im Naturhistorischen Museum, bei der Krumpeck dabei war. Ein Aktivist wollte sich an das Gestänge eines Dinosauriers kleben.