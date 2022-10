Klimaaktivisten klebten sich wieder am Wiener Ring fest

Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben sich am Montag in der Früh erneut auf der Ringstraße festgeklebt, diesmal wurde der Bereich vor der Staatsoper gewählt. Wieder wurde so mitten zur Stoßzeit der Verkehr zum Erliegen gebracht. Die Protestierenden forderten von der Bundesregierung wie gewohnt Tempo 100 auf der Autobahn, diesmal wieder mit Martha Krumpeck, der Mitbegründerin der "Letzten Generation":