"Wir sind die letzten, die das Klima retten können"

In den vergangenen Tagen war viel über Wetter und Klima zu lesen und zu hören. In Ostösterreich ist der Grundwasserspiegel so tief gesunken wie nie. Deutlich zu sehen auch am Neusiedler See, der den zweitniedrigsten Pegelstand seit Aufzeichnungsbeginn aufweist.

In Kärnten hat ein Unwetter-Extremereignis ein Todesopfer gefordert, gerade jetzt jährt sich jene Unwetter-Katastrophe, die im Vorjahr in Deutschland 180 Tote gefordert hat, und die ohne den menschengemachten Klimawandel gar nicht möglich gewesen wäre.

Wie sich das Klima verändert hat, welche Folgen das nach sich zieht und was wir als letzte Generation noch dagegen tun können, das erklärt ORF-Chefmeteorologe und Klimawandel-Experte Marcus Wadsak wissenschaftlich fundiert und sehr persönlich.