Mehr Frauen: Leichtes Mitgliederplus beim ÖGB

Was sich über die Jahre geändert hat, ist die Mitgliederstruktur. Frauen sind jetzt im Verhältnis deutlich häufiger im ÖGB organisiert. Ihr Anteil bei den Mitgliedern wuchs von rund 32 Prozent zur Jahrtausendwende stetig auf zuletzt 37,1 Prozent.

Letzteres ist der höchste Wert in der Geschichte des ÖGB, freute sich dessen Präsident Wolfgang Katzian am Freitag in einer Aussendung. Positiv vermerkt der Gewerkschaftschef auch die Zahlen bei jungen Arbeitnehmern. Im vergangenen Jahr hätten sich mehr als 8.000 Menschen unter 19 Jahren dem ÖGB angeschlossen.

Insgesamt vermerkt der ÖGB für 2022 Neuzugänge von 80.000 Arbeitnehmern oder Lehrlingen. Der Anstieg der Mitglieder sei ein ganz klares Signal an all jene, die vermuten, die Gewerkschaftsbewegung verliere an Bedeutung, meinte Katzian.