Mediziner Haditsch zur Alltagsmaske: "Wabernder Fetzen schützt nicht"

Stichwort Kampfrhetorik. Sie sind Mediziner und haben ein sehr politisches Setting gewählt in einer Ihrer YouTube-Botschaften. Man sieht Sie dort am Schreibtisch sitzend, hinter ihnen die österreichische Flagge mit Bundesadler. Inhaltlich sprechen Sie von einer menschenverachtenden Fratze der Regierung, von Verbrechen an Kindern.

Ich finde nichts an meiner Wortwahl ist respektlos. Ich weiß aber, dass der Grat schmal ist und ich nehme solch eine Kritik sehr ernst. Ich möchte niemanden als Person verletzen oder untergriffig sein. Aber Menschen, die in verantwortungsvollen Funktionen tätig sind, haben damit zu rechnen, dass ihre Aktionen bewertet werden. Dass unsere Kinder Masken tragen müssen, ist ein Verbrechen. Das ist sozial, pädagogisch und ethisch nicht vertretbar. Kein Kind wird ernsthaft um sein Leben fürchten, weil es am Schulgang herumläuft.

Sie gehören zu jener Gruppe Kritiker, die meinen, der Lockdown sei hier wie in Deutschland unnötig gewesen.

Ja. Sie werden in der Bilanz draufkommen, dass die gesetzten Maßnahmen eine unfassbare Dimension an Schaden angerichtet haben. Und zwar einen so hohen Schaden, wie ihn selbst ein unkontrolliertes SARS-CoV-2-Virus nie hätte anrichten können. Ich spreche mich für Basishygienemaßnahmen aus und auch dafür schutzbedürftigen Menschen im gewünschten Maß zu helfen. Was in Deutschland und Österreich angerichtet wurde, übersteigt das doch bei Weitem.

Im Nachhinein zu sagen, ohne Lockdown wäre alles anders gelaufen, ist schwer zu überprüfen. Worauf stützen Sie diese Aussage?

Zugegebenermaßen ist die Situation eindrucksvoller, wenn man sich die deutschen Kurven ansieht, bedingt auch durch die höheren Zahlen. Der exponentielle Anstieg ist sehr bald in einen linearen Anstieg übergegangen. Als die Verdopplungs-Zahl auf 14 Tagen war, tauchte eine bisher unbekannte Zahl auf, nämlich der R-Wert. Dieser wurde mit der Auflage, er müsse auf 1 oder niedriger kommen, strapaziert.

Was sagt der R-Wert aus?

Er sagt aus, wieviele Neuinfektionen wir haben, wenn wir die Anzahl der Tests mit einbeziehen. Das Einbeziehen ist aber nie wirklich passiert. Trotzdem ist dieser R-Wert in Deutschland am 20.3. 2020 auf 1 gefallen. Drei Tage später wurde der Lockdown verhängt. Noch dazu ist die aktuelle Infektionszahl, retrospektiv zu bewerten. Daher gab es meiner Meinung nach kein rationales Argument für den Lockdown.