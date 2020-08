Ein halbes Jahr Corona: Das globale Verhaltensexperiment und seine Spuren

Es war ein junges Paar aus dem italienischen Bergamo, das am 25. Februar 2020 bei uns für Schlagzeilen sorgte. Der 24-jährige Mann und die gleichaltrige Frau waren die ersten Coronavirus-Fälle in Innsbruck – und damit auch in Österreich. In der dortigen Uni-Klinik wurde umgehend eine Ambulanz für Verdachtsfälle errichtet. Vor Ort die Virologin Dorothee von Laer, deren Ischgl-Antikörperstudie inzwischen hohe Wellen geschlagen hat.

Im Rückblick versucht sie, der Pandemie einen positiven Aspekt abzugewinnen. „Es ist schön, dass ich jetzt, mit Anfang sechzig, noch erlebe, dass inzwischen jeder weiß, was eine Virologin ist. Das ist für den Nachwuchs in unserem Fach wunderbar“, sagt von Laer, die zu Beginn der Krise ohne Pause sieben Tage die Woche mit ihrem Diagnostik-Team im Labor gestanden ist und durchgearbeitet hat.

Im Februar sei sie noch verhalten optimistisch gewesen, dass sich SARS-CoV-2 wie SARS, MERS und Ebola nicht weltweit ausbreiten würde. „Als ich aber erfuhr, dass das Virus bereits vor Ausbruch der Erkrankung ansteckend ist, erkannte ich die Bedrohung.“ Das Team musste innerhalb kürzester Zeit massiv aufgestockt werden – eine große Hilfe war studentisches Personal aus der molekularen Medizin und der Humanmedizin.

Lässt die Virologin die vergangenen sechs Monate Revue passieren, gibt es kein Vorbeikommen an den Corona-Irrtümern. „Der Mund-Nasen-Schutz wurde zu spät als wirksames Mittel eingesetzt. Die Annahme, dass Chloroquin wirksam gegen COVID-19 ist, war falsch. Die entscheidende Bedeutung des Superspreadings für die Ausbreitung des Virus wurde unterschätzt. Die Annahme, dass Kinder praktisch nicht infiziert werden, war falsch.“