Medienprivileg vor Beschluss: FPÖ "auf den ersten Blick" zufrieden, Neos verärgert

© Getty Images/iStockphoto/Vertigo3d/IStockphoto.com

Die Regierung hat ihren finalen Entwurf für die Datenschutz-Novelle an die Opposition geschickt und will ihn heute im Justizausschuss einbringen. Was die Neuregelung bedeutet - und wie der weitere Fahrplan aussieht.