Max Lercher: "Es geht bei SPÖ um Erneuerung in Mark und Bein"

Der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Vorgänger des am Montag zurückgetretenen Thomas Drozda, Max Lercher, sprach sich in der ZiB2 am Mittwoch erneut für eine grundlegende Erneuerung der SPÖ aus. "Die Strukturen müssen wieder durchlässiger werden. Wir dürfen nicht von oben belehren, sondern müssen von unten empfangen", so Lercher. Die Partei stecke in einer Glaubwürdigkeitskrise. "Es braucht uns kämpfend."

Die Optik der Bestellung von Christian Deutsch als Bundesgeschäftsführer der SPÖ sei "nicht optimal", man könne ihm aber nicht die gesamte Schuld am schlechten Wahlergebnis geben. Auch an der Postendiskussion um Pamela Rendi-Wagner wolle er sich nicht beteiligen. "Sie ist eine gute Parteichefin, an ihr alle Probleme festzumachen, ist nicht der richtige Weg", sagte Lercher.

Auf die Frage, ob die SPÖ nun mit der ÖVP koalieren sollte, schloss er sich dem ausgeschiedenen SPÖ-Mandatar Josef Cap an - dieser sprach sich gegen eine Koalition aus.