Matzka verteidigt Verfassungsdienst gegen grüne Kritik: "Das System ist gut und richtig"

Diese Einschätzung - und die Positionierung des Verfassungsdienstes ganz generell - zieht Gewessler jetzt offen in Zweifel: Am Samstag sagte sie im Ö1-Journal, dass im Verfassungsdienst zwar "viele hochkarätige Juristen" arbeiten, "aber sie arbeiten dort nicht unabhängig". Bei deren Rechtsinterpretation komme oft heraus, "was der ÖVP passt". Gewessler wünscht sich deshalb für die Zukunft einen "weisungsfreien" Rechtsdienst.