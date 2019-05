Matura geschafft – aber wie geht’s weiter?

Zudem seien Fachhochschulen stärker an der Berufspraxis orientiert, während eine Uni-Ausbildung mehr wert auf Grundlagen und vertiefendes Wissen lege. Die Ausnahme von der Regel sind Fächer wie Pharmazie oder das Lehramt – sie entsprechen konkreten Jobs.

Wer studieren will, sollte sich jedenfalls beeilen. Es naht an vielen Unis für einige Studien das Ende der Registrierungsfrist – in Wien am Mittwoch, dem 15. Mai , für Jus, Anglistik, Chemie, und eine Reihe anderer Studien wie Betriebswirtschaft, Informatik oder Publizistik. Für zehn weitere Studien mit Aufnahmeverfahren endet die Frist am 15. Juli.