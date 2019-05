Soziales Jahr: Was dafür, was dagegen spricht

„Zuerst einmal kann ich versprechen, dass es eine großartige Erfahrung sein wird“, erzählt Elisabeth Marcus vom „Verein zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste“. Seit 51 Jahren vermittelt dieser Verein junge Menschen, die das freiwillige Angebot nutzen wollen. „Weil es einfach den Horizont der jungen Menschen erweitert. Man lernt, wer man ist, was man will und was man alles machen kann.“

Worum geht’s: „Die meisten, die sich bei uns melden, verfolgen bei uns ihren Plan A, die hatten das also ohnehin vor. Nur die wenigsten wissen wirklich gar nicht, was sie tun sollen, und probieren es einmal bei uns“, erzählt Marcus. Nach einem Bewerbungsschreiben werden die Jugendlichen zu einem persönlichen Vorstellungstermin eingeladen. „Wir schauen uns dann die Bewerber genau an, und schlagen aus unserer Sicht sinnvolle Einsatzstellen vor. Dort wird dann eine Art Kennenlern-Tag absolviert. Passt alles, kann es jeweils am 1. September oder Oktober bis zum 31. Juli losgehen. Wir vermitteln auch Jobs in andere Bundesländer und können sogar Quartiere bereitstellen.“