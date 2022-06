Mathematura, Coronatests: Die neuen Pannen im Bildungsministerium

Bereits am Mittwoch verhagelte eine Meldung die Stimmung im Bildungsministerium von Ressortchef Martin Polaschek. Grund: Derzeit werden an den Schulen die „Zusätze“ der Matura abgehalten. Wer auf den schriftlichen Teil einen „Fleck“ hatte, kann sich diesen durch eine Zusatzprüfung (Kompensationsprüfung) ausbessern. So auch im „Angstfach“ Mathematik. 1.080 Schülerinnen und Schüler waren laut Ministerium Anfang der Woche zu dieser mündlichen Prüfung angetreten. Doch eines der Beispiele (Wahrscheinlichkeitsrechnung) war gar nicht lösbar, weil eine Information in der Angabe fehlte.