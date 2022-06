Mathe-Matura lief besser als gedacht

Lehren aus Corona-Jahr

Ein Glück für viele, wie sich beim Blick auf die blanke Klausurnote zeigt: An den AHS hatten hier noch zehn Prozent der Maturanten ein „Nicht Genügend“, an den BHS 9,6 Prozent. Im ersten Corona-Jahr 2020 gab es – unter anderen Bedingungen – an den AHS für 22 Prozent der Mathe-Klausuren einen Fünfer, an den BHS für 15 Prozent.

Bei der schriftlichen Deutsch-Klausur waren heuer an den AHS 6,2 und in den BHS 6,9 Prozent negativ. In Englisch waren es in den AHS 6,1 und in den BHS 4,9 Prozent. (Gesamtwertung dieser Fächer siehe Grafik oben.)

Lob vom Minister

Bildungsminister Martin Polaschek ist zufrieden. Bei den standardisierten Reife- und Diplomprüfungen zeige sich ein ähnliches Bild wie im Vorjahr. „Die schriftliche Matura ist reibungslos abgelaufen und die Schülerinnen und Schüler haben trotz aller Herausforderungen gute Ergebnisse erzielt.“

Die mündliche Matura ist Ende Mai gestartet und läuft noch bis Ende Juni.