Maskenstreit im Parlament: Die Freiheitlichen blieben "oben ohne"

Doch eine Strafe, wie das allen Österreichern in so einem Fall blüht, wenn sie sich nicht an die Pandemie-Regeln halten, haben die Freiheitlichen nicht zu fürchten. Denn dafür müsste „Einvernehmen“ in der Präsidiale herrschen und die Geschäftsordnung des Parlaments geändert werden. „Das Einvernehmen hat Sobotka nicht, und das hat er überdies auch nicht ausreichend gesucht“, mokiert sich gleich zu Debattenbeginn die FPÖ-Abgeordnete und Klubobmannstellvertreterin Susanne Fürst. „Es gibt nämlich keine bestehenden Regelungen, was die Nationalratsabgeordneten im Gesicht zu tragen haben“.

Allerdings sind die Freiheitlichen selbst nicht einer Meinung, längst gibt es einen offenen Konflikt zwischen dem Parteichef Norbert Hofer und dem blauen Klubchef, Herbert Kickl. Hofer – er ist auch Dritter Präsident des Nationalrats – kann mit der Haltung seines Klubobmanns wenig anfangen. Auf Twitter ging Hofer erst am Mittwoch auf Distanz zu Kickl: „Das freie Mandat erlaubt es, sich im Parlament der Hausordnung zu entziehen. Wer das tut, stellt sich aber in einer Selbstüberhöhung über alle Menschen, die sich an Regeln halten müssen.“ Kaum ein Abgeordneter, der Kickl nicht an Hofers Worte erinnerte.