Martin Kocher: „Mindestsicherung ist ein Grundeinkommen“

Eine klare Tendenz ist, dass die Vermögensschere in Österreich immer weiter auseinandergeht. Was spricht denn gegen ein generelles Grundeinkommen?

Dass die Vermögensschere langfristig auseinandergeht, ist zum Teil umstritten, und wegen mangelnder Daten schwierig zu belegen. In Zeiten der Vermögensinflation gibt es immer eine größere Schere, das kann bald wieder anders werden. Und die Mindestsicherung ist ja ein Grundeinkommen, wenn auch nicht völlig bedingungslos. Das halte ich auch für richtig, weil Menschen, die arbeitsfähig sind, auch arbeiten sollen. Unser Wohlstand und unser Sozialsystem beruhen auf dieser Arbeit.

Können Sie sich eine 30-Stunden-Woche vorstellen?

Eine generelle Arbeitszeitverkürzung würde dazu führen, dass beispielsweise im Dienstleistungsbereich, wo die Personalkosten, sagen wir, 80 Prozent der Gesamtkosten ausmachen, die Preise um etwa 20 Prozent steigen würden. Wir hätten zwar höhere Stundenlöhne, aber gleichzeitig auch viel höhere Preise. Deswegen ist es auch gut, dass branchenweise verhandelt wird über Kollektivverträge und darin über die Regelarbeitszeit.

Eine Branche, der jetzt schon Personal fehlt, ist die Pflege.

Hier werden sich im Rahmen der Kollektivvertragsverhandlungen die Löhne und die Arbeitsbedingungen verbessern müssen, damit es attraktiver ist, Pflegeberufe aufzunehmen. Das wird uns die nächsten zehn bis 15 Jahre beschäftigen.

Zurück zur Pandemie: Nimmt Ihrer Erfahrung nach die Wissenschaft in Österreich einen niedrigeren Stellenwert ein als anderswo?

Man sieht, dass alle Staaten mit ähnlichen Problemen kämpfen. Wir haben die schwierige Entscheidung zwischen Gesundheit und Menschenleben auf der einen Seite und all den negativen Folgen der Pandemiebekämpfung durch Lockdowns und ähnliche Einschränkungen auf der anderen. Es ist extrem schwierig in einer Pandemie, zwischen sozial- und naturwissenschaftlichem Fokus die richtige Balance zu finden. Ich glaube, wir haben es in Österreich nicht ausreichend geschafft, der Öffentlichkeit klarzumachen, wie Wissenschaft funktioniert, dass Wissenschaft Antworten geben kann, dass die richtigen Antworten sich aber gerade in der Pandemie rasch verändern können. Das sind Dinge, die in der Öffentlichkeit nicht so bekannt waren, wie erwartet. Da waren wir in der Wissenschaftskommunikation sicher nicht gut genug.

Kann es nicht sein, dass die Politik es der Wissenschaft teilweise erschwert?

Die Politik muss die Wissenschaft noch besser unterstützen. Aber es geht mir schon auch darum, dass die Wissenschaft ihre Verantwortung wahrnimmt.

Aber wir führen jetzt eine Impfpflicht ein, zu einer Zeit, in der das Vertrauen in die Politik extrem gering ist. Kann das funktionieren?

Es muss funktionieren, weil es einen Weg aus der Pandemie geben muss. Man kann diskutieren, ob die Pflicht die richtige Antwort ist. Ich glaube schon.