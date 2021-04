MAN: SPÖ fordert ÖBAG-Beteiligung, Kurz winkt ab

Die unsichere Situation des MAN-Standorts in Steyr hat am Mittwoch zu einer emotionalen Debatte im Nationalrat geführt. Sie begann mit einer Dringlichen Anfrage der SPÖ.

SP-Mandatar Alois Stöger warf der Regierung vor, keinen Finger zu rühren und warb für eine Beteiligung der ÖBAG an dem Werk in Steyr. In seiner Replik lehnte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eine Verstaatlichung wiederholt ab. Er will auf Dialog setzen. Die ÖVP-Ministerriege verwies auf Verhandlungen im Hintergrund.

Stöger ärgerte sich darüber, dass VW vertragsbrüchig geworden sei und die Regierung trotzdem nichts tue. Seine Forderung an Kurz: "Tun sie, was nötig ist, um den Produktionsstandort zu sichern."