MAN-Schließung: Wifo sieht bundesweit 5.900 Jobs bedroht

5.900 Jobs wären laut einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo im Auftrag der Arbeiterkammer Wien durch eine Schließung des MAN-Standorts in Steyr gefährdet. Studienautor Gerhard Streicher vermisst - ebenso wie die Vertreter der Arbeiterkammer - eine Industrie-Strategie in Österreich, etwa im Hinblick auf den Klimawandel, wie er bei der Präsentation seiner Prognose im Rahmen einer Online-Pressekonferenz am Montag sagte.

Die Kfz-Industrie in Österreich habe traditionell eine hohe Produktivität, eine große Wertschöpfung und biete gut bezahlte Jobs, führte Streicher aus. In der Region Steyr sei die Branche im Wesentlichen von den zwei Unternehmen MAN und BMW getragen. Insgesamt würden derzeit rund 6.000 Leute - das sei ein Viertel der Beschäftigten in Steyr bzw. jeder sechste Mitarbeiter der österreichischen Kfz-Industrie - dort Arbeit haben. 37 Prozent seien Einpendler, meist aus den Bezirken Steyr-Land und Amstetten. Mit jeder Milliarde, die in der Steyrer Autoindustrie erwirtschaftet werde, seien 5.500 Jobs verbunden: 1.700 direkt in der Branche, weitere 1.600 bei Zulieferern und 2.200 durch induzierte Effekte. Bundesweit seien somit fast 20.000 Jobs mit der Autoindustrie in der Region verknüpft.