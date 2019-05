Maiaufmarsch der SPÖ: Polizei veröffentlicht Luftbilder

12.000 oder 120.000 - das war am 2. Mai die große Frage. Die SPÖ sprach zunächst von 120.000 Besuchern, laut Polizei waren es 12.000. Die SPÖ relativierte später auf KURIER-Anfrage die Zählung. "Es war immer von 120.000 Teilnehmern an der Maikundgebung die Rede. Das heißt von all jenen, die in ganz Wien, in den Bezirken den 1. Mai begangen haben." Nie habe man explizit nur vom Wiener Rathausplatz gesprochen, immer seien auch jene hinzuzurechnen, "die beispielsweise am Rathausplatz einziehen, dann aber nicht bleiben können, weil sie beispielsweise Schichtarbeiten gehen.“