Eine "Hetz" bei der "Reibpartie"

Volksabstimmung

Österreichs

Berlins

Arthur Seyß-Inquart

Am Abend zuvor, dem 11. März, teilte der österreichische Bundeskanzler dem Volk in einer Radio-Ansprache mit, dass das Ringen um die Unabhängigkeit vorbei sei. "Der Herr Bundespräsident beauftragt mich, dem österreichischen Volk mitzuteilen, dass wir der Gewalt weichen." Die für den 13. März angesetzteüber die Unabhängigkeitwird auf Druckhin verschoben. Schuschnigg muss zurücktreten, sein Amt übernimmt der Nazi-Innenminister

Am 13. März wird der "Anschluss" mit dem "Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich" proklamiert. Am 15. März fährt Adolf Hitler im offenen Wagen in Wien ein und wird von jubelnden Menschenmassen begrüßt. Die Begeisterung der großen Mehrheit der Österreicher über den "Anschluss" zeigt sich in den Bildern von Hitlers propagandistischer Rede am Heldenplatz.

Am 10. April 1938 stimmten 99,7 Prozent der Österreicher für den "Anschluss".