Lunacek-Nachfolge: SPÖ-Drozda hält Koglers Favoritin für top-qualifiziert

Bei der Frage, wer Ulrike Lunacek als Kulturstaatssekretärin nachfolgen wird, hat sich eine Favoritin herauskristallisiert: Andrea Mayer, die frühere Chefin der Kultursektion. Nachdem bekannte Kultur-Manager wie Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger oder Albertina-Boss Albrecht Schröder bereits erklärt haben, dass sie Mayer für "hervorragend qualifiziert" halten, äußert sich auch der frühere Kulturminister und nunmehrige SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda positiv über seine ehemalige Mitarbeiterin. " Mayer kennt beide Welten, also sowohl die Kunst- und Kulturszene, als auch den Beamtenapparat. Sie ist höchst geeignet und hat 25 Jahre Erfahrung in dem Bereich", sagt Drozda in einem Gespräch mit dem KURIER.