Lugner als Politiker: Mit Achtungserfolgen und einer Forderung bis zuletzt

An der Spitze Bundeskanzler Karl Nehammer: „Richard Lugner war ein erfolgreicher Unternehmer und eine schillernde Persönlichkeit. Ein österreichisches Original, das sich nie verbogen hat. Er ruhe in Frieden!“

"Damit die Wiener mit ihren G'schroppen am Sonntag nicht in Ungarn shoppen!" (Statement für Sonntagsöffnung)

Lugner hatte sich nie zu einer Partei bekannt, auch wenn eine gewisse Nähe zu den Freiheitlichen zuletzt erkennbar war. Schließlich heiratete der Wiener FPÖ-Landespolitiker Leo Kohlbauer erst Ende Juni dieses Jahres Lugners Tochter „Jacky“ Jaqueline. Kohlbauer nahm dabei den Nachnamen seiner Frau an, es wird also wieder ein Lugner in der Politik aufscheinen.

Erst viele Jahre später, bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016, stieg er erneut in den politischen Ring, er erreichte aber nur 2,26 Prozent (oder in absoluten Zahlen 96.783) der Stimmen. „Ich würde für mehr Glamour in der Hofburg sorgen, denn die politische Macht des Bundespräsidenten ist äußerst begrenzt“, kommentierte der damals 83-Jährige.

Ein wirtschaftspolitisches Thema begleite den Baumeister aber sein ganzen berufliches Leben, nämlich die rigiden gesetzlich geregelten Öffnungszeiten. Als Kaufhausbesitzer (Lugner-City in Wien am Gürtel im 15. Bezirk) kämpfte er vor allem für die Öffnung am Samstag, und später auch am Sonntag.