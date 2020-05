"Lobby für die Bildung“ will Kindergärten aufwerten

Woher nimmst du deine Ideen?“, „Träumst du noch immer davon, Popstar zu werden?“, „ Hast du italienische Vorfahren?“ – KURIER-Kolumnist Guido Tartarotti stand vergangenen Donnerstag den Schülern der achten Klasse des Sigmund-Freud-Gymnasiums Rede und Antwort. Auf der Messe Buch Wien 12 konnten sie beim „ Let’s Talk Speeddating“, des Vereins Zeitung in der Schule (ZIS) Autorin Eva Rossmann, Poetry-Slamerin Mieze Medusa, Presserat-Geschäftsführer Alexander Warzilek sowie Journalisten von KURIER, Standard, APA, Kronen Zeitung und Xpress über ihr (Berufs)-Leben befragen. Ziel war es, den Jugendlichen einen Einblick in die Welt der Printmedien zu geben. Seit 17 Jahren organisiert der Verein Workshops und Seminare für Schüler und Pädagogen.

Entgegen vieler Tendenzen in Richtung Online-Medien zeigte sich, dass die Jugen nach wie vor gerne zu gedrucktem Papier greifen. „Auf dem Weg zur Schule schaue ich am Handy nach, was es Neues gibt, aber am Wochenende lese ich immer Zeitungen,“ sagt die 16-jährige Theresa. Themen aus Chronik und Sport interessieren sie und ihre Freundin Mira am meisten. Am Ende des Tages war Theresa nicht die Einzige, die am Beruf der Schreiber-Zunft Gefallen fand.