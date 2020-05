Lehrer-Prämien & Gesamtschule

Schulen

Nein. Es hat mit der Rolle zu tun, die wir dengrundsätzlich zuordnen. Wir sind überzeugt, dass eine gutedie beste Basis dafür ist, dass junge Menschen später ein gelungenes Leben und einen Job haben, nicht kriminell werden usw. Wir sehen den jungen Menschen als Ganzes, mit all seinen Bedürfnissen – den intellektuellen, emotionalen, sozialen. In derkümmern wir uns um sämtliche Lebensbereiche – nicht nur darum, ob ein Kind den Stoff lernt. Damit das gelingt, vernetzen sich alle, die mit Kindern zu tun haben: Jugendamt, Lehrer, Sozialarbeiter, Polizei und Vereine treffen sich alle zwei Wochen.

Wie wirkt sich dieses Bild vom Kind auf den Unterricht aus?

Es werden nicht nur die klassischen Fächer unterrichtet. Wir vermitteln auch Kompetenzen, die für das Zusammenleben – im privaten Bereich wie auch in der Demokratie – wichtig sind. Beide Säulen sind gleich wichtig und bedingen einander. Denn: Will ein Kind lernen, muss es sich sicher und geborgen fühlen. Es muss ein gutes Verhältnis zu Mitschülern und zum Lehrer haben.

Wie sieht der Tagesablauf aus?

Manche Kinder kommen sehr früh in die Schule – auch die kleinsten. In unserer Schule sind alle Altersstufen, vom Ein- bis Zwanzigjährigen. Die Kinder können erst einmal frühstücken.Danach findet abwechselnd Unterricht und Freizeit statt. Früher war das anders: Vormittags war Schule, die Kinder gingen nach Hause und dann ins Freizeitzentrum. Jetzt sind sie länger in der Schule. Der Vorteil: Man kann vernetzt arbeiten – der menschlicher Körper wird z. B. in Sport und in Biologie behandelt.

Wie ist es möglich, dass in einer Gesamtschule jedes Kind individuell gefördert wird?

Schüler lernen nicht in Klassenverbänden, sondern in über drei Jahrgänge gemischten Gruppen. Wenn ein Schüler in einem Fach gut ist, macht er bei den besseren mit, hat er Schwächen, lernt er mit der „leichteren“ Gruppe. Auch die Gruppengrößen sind unterschiedlich. Wird ein Film gezeigt, betreut ein Lehrer 40 Kinder. So schaffen wir Ressourcen, damit ein Lehrer sich parallel einer 5er- Gruppe widmen kann.

Wie autonom sind Lehrer in ihren Entscheidungen?