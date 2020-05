Pädagogen dringend gesucht

Die Zahl der Lehrkräfte in Österreich reicht längst nicht mehr aus. Immer öfter springen Studenten und Quereinsteiger aus anderen Studienrichtungen ein. Waren es im Jahr 2011 noch 390, sind es mit November 2012 bereits mehr als 700, die ohne abgeschlossene pädagogische Ausbildung unterrichten dürfen.

Allein in Wien sind derzeit rund 400 Stellen von Lehramtsstudenten besetzt. Die meisten davon entfallen auf Wiener Volksschulen, an denen derzeit 189 Studenten unterrichten. 73 sind an den Hauptschulen angestellt, 93 an den AHS. Die restlichen Lehrer-Planstellen verteilen sich auf Sonderschulen, Polytechnische Schulen und berufsbildende mittlere und höhere Schulen. Im Gegensatz dazu werden in Niederösterreich nur in den Bundesschulen Lehrer ohne abgeschlossene Ausbildung eingesetzt. Laut Landesschulrat unterrichten in den Höheren Schulen derzeit 258 Studenten mit Sondervertrag.

In den westlichen Bundesländern sind die Zahlen deutlich geringer. So unterrichten in Vorarlberg sechs Personen mit nicht abgeschlossener pädagogischer Ausbildung, in Tirol und den Neuen Mittelschulen Kärntens rund zwölf Personen. In OÖ, Salzburg und der Steiermark ist der Einsatz von Lehramtsstudenten kein Thema. Stattdessen wird vor allem in Salzburg verstärkt mit Quereinsteigern gearbeitet. „Die werden in der berufspäda­gogischen Akademie in Linz ausgebildet“, sagt ein Sprecher des Landesschulrats.

(von Carina Pürer)