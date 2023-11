Loacker widerspricht Korosec: "Das ist schlicht falsch"

Es ist eine alarmierende Zahl, die immer wieder genannt wird: Mehr als die Hälfte der Frauen würde direkt von der Arbeitslosigkeit in Pension gehen.

Auch Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec (ÖVP) verwies darauf am Montag im Interview mit dem KURIER: „Es wird besser, aber in vielen Betrieben fehlt immer noch die Wertschätzung für erfahrene Arbeitskräfte. 56 Prozent der Frauen gehen von der Arbeitslosigkeit in Pension, weil sie nach der Kindererziehung vermeintlich zu alt waren für einen Karrieresprung.“

➤ Mehr dazu: Pensionssystem zu teuer? "Das ist Pensionisten-Bashing"

"Falsch"

Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker widerspricht Korosec deutlich: „Immer wieder behaupten Leute, es würden so viele Frauen direkt aus der Arbeitslosigkeit in Pension gehen. Und das ist schlicht und einfach falsch.“ Ein Blick auf die neue Zahlen des Sozialministeriums zeigt: 14,6 Prozent der Frauen, die 2022 in Pension gegangen sind, waren zuvor arbeitslos. Unter Arbeiterinnen ist der Wert mit 20,9 Prozent etwas höher als unter Angestellten – 11,4 Prozent.

Gravierende Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es mittlerweile nicht mehr. „Fast gleich wie die Männer, gehen auch die Frauen zu zwei Drittel aus einem Arbeitsverhältnis in Pension“, sagt Loacker.

➤ Mehr lesen: Arbeiten im Alter: Wie sinnvoll sind die Anreize der Regierung?