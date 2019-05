LiveTicker: Tag fünf nach dem Ende der Koalition

Fünf Tage ist es her, dass die österreichische Innenpolitik auf den Kopf gestellt und Newahlen ausgerufen wurden. Immer noch ist unklar, wie es weiter gehen wird. Die Liste Jetzt möchte in einer Sondersitzung des Nationalrats am Montag einen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) einbringen. Anders als bei den 185 bisherigen Misstrauensanträgen in der Zweiten Republik könnte es diesmal eine Nationalratsmehrheit gegen Kurz geben.

Sprechen auch SPÖ und FPÖ Kurz das Misstrauen aus, muss der Bundespräsident den Kanzler seines Amts entheben. Danach muss der Präsident rasch einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin bestimmen.

Der Rechnungshof plant indes im Hinblick auf die Ereignisse der vergangenen Tage, Parteien zu stärker zu prüfen und Strafen zu verhängen. Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker forderte schärfere Transparenzregeln für Parteien und Vereine - und zwar noch vor der Wahl im Herbst. "Das ist das Mindeste, was die Österreicher sich erwarten", sagt Kraker. Sie legt einen Fünf-Punkte-Plan vor, der dem Rechnungshof das Recht geben würde, die Parteifinanzen zu kontrollieren und Strafen zu verhängen.