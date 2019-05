Jetzt live: Kanzler Kurz tritt nach Gesprächen mit Opposition vor die Presse

"Die Hand ist ausgestreckt um Stabilität zu gewähren und zu verhindern, dass aus der Krise einer Partei eine nationale Krise daraus wird" - das erklärte Kanzler Sebastian Kurz am Donnerstag nach den Gesprächen mit den Parteienvertretern.

Ihnen habe er genaue Vorschläge gemacht, wie man die Übergangsphase gestalten solle. Vertrauen und Transparenz seien dabei am wichtigsten. Um eine zügige Aufklärung aller Verdachtsmomente, die auf Grund der veröffentlichen Videos im Raum stehen, zu gewährleisten, werden das Innen- und des Justizressorts alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen und im BMVIT wird eine Taskforce zur Überprüfung der Vergabeverfahren und Verwendung von Budgetmittel eingerichtet.

Außerdem sollen, um vollständige Aufklärung und Transparenz in den Causen BVT und Eurofighter zu gewährleisten, die derzeit laufenden Untersuchungs-Ausschüsse nach der Wahl wieder eingesetzt werden.



Um das Vertrauen und die konsensorientierte Zusammenarbeit zwischen der Übergangsregierung und dem Parlament zu stärken, sollen alle Klubobleute der Parlamentsparteien an den Sitzungen des Ministerrats bis zur Nationalratswahl teilnehmen.

Während der Phase der Übergangsregierung soll es darüberhinaus keine Ausschreibungen mehr für die Besetzungen von Funktionen geben, außer wenn dadurch die Handlungsfähigkeit im Ressort gefährdet ist. Außderdem sollen es keine neuen Gesetzesinitiativen mehr in Begutachtung geschickt werden, durch Rechtsakte im Verantwortungsbereich des Ministeriums keine politischen Entscheidungen mehr getroffen, sondern allein solche, die für die Aufrechterhaltung des Status quo notwendig sind oder bei Gefahr in Verzug. Auch Entscheidungen über Investitionen oder sonstige budgetrelevante Projekte, die außerhalb der normalen Geschäftstätigkeit des Ministeriums sind, werden so weit als möglich hintangestellt.