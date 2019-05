Gesprächsoffensive von Kurz: Rendi-Wagner und Hofer schicken nur Vertreter

Wurde die Opposition mit der Angelobung des sogenannten Expertenkabinetts vor vollendete Tatsachen gestellt? Geht es nach SPÖ und Liste Jetzt, dann lautet die Antwort eindeutig Ja - seit Tagen kritisieren sie die Art und Weise, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Regierungskrise agiert. Wie in den vergangenen 17 Monaten werde man vor vollendete Tatsachen gestellt und erwarte sich im Gegenzug gute Miene zum böse Spiel, hieß es bis zuletzt in der SPÖ. Der Umstand, dass die Volkspartei auch die Büros der neuen Minister mit ÖVP-Kabinettsmitarbeitern beschickt hat, hat das Klima nicht gerade verbessert.