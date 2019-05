Nach Rücktritt: Kein Geld für Strache und Gudenus

Strache hat ein Rückkehrrecht in den Nationalrat und damit Anspruch auf ein Nationalratsmandat. Damit ist die Bezügefortzahlung hinfällig – unabhängig davon, ob er das Nationalratsmandat annimmt oder nicht. Nach seiner formalen Ablöse hat er acht Tage Zeit, seinen Nationalratssitz einzufordern. Was er allerdings nicht tut, wie ein Sprecher dem KURIER bestätigt hat. Sonst müsste die FPÖ-Abgeordnete Andrea Schartel, die Straches Mandat geerbt hat, den Nationalrat verlassen.

Durch seinen Verzicht entgehen Strache 8.931 Euro monatlich an Abgeordnetengehalt. Als Vizekanzler mit Ressort (Beamten und Sport) verdiente er immerhin 19.648 Euro.

Ebenfalls auf sein Mandat verzichten wird der zurückgetretene FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus. Damit stellt sich auch bei ihm die Frage der Bezügefortzahlung nicht.

Die Ex-Minister Herbert Kickl, Norbert Hofer und Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs werden hingegen in den Nationalrat zurückkehren. Dafür müssen die Abgeordneten Ricarda Berger, Alois Kainz und Christian Ries ihren Platz im Hohen Haus räumen.

Verteidigungsminister Mario Kunasek kam aus dem steirischen Landtag in die Bundesregierung. Ein Rückkehrrecht dorthin hat er nicht. Dieses „gilt nur für Mitglieder der Landesregierung“, sagt ein Sprecher des steirischen Landtags. Um in das Landesparlament zurückzukehren, müsste ein FPÖ-Mandatar freiwillig für ihn Platz machen. Solange das nicht passiert, hat der scheidende Verteidigungsminister Anspruch auf eine Bezügefortzahlung in der Höhe von 13.396 Euro.

Dasselbe gilt für Sozialministerin Beate Hartinger-Klein. Sie kam aus der Privatwirtschaft (sie hatte ein Consulting-Unternehmen) und könnte dorthin zurückkehren. Aber solange sie keine aufrechten Bezüge hat, hat sie sechs Monate lang Anspruch auf Fortzahlung. Sofern sie diese beantragt.

Keine Bezügefortzahlung gibt es, wenn Anspruch auf Pension besteht. Auch wenn diese niedriger ist als die Fortzahlung.