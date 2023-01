Live: Van der Bellen ist nun für seine zweite Amtszeit angelobt

Heute wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Die Bundesversammlung, das gemeinsame Gremium von National- und Bundesrat, geleitet Van der Bellen in seine zweite Amtszeit als Bundespräsident.

Der mittlerweile 79-jährige hatte sich bei der Wahl am 17. Oktober des Vorjahres bereits in der ersten Runde mit 56,7 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Er wurde damit für weitere sechs Jahre in die Hofburg gewählt.

