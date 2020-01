Live: "Lieber Kopftuch als die Kappln der schlagenden Verbindungen"

In der "aktuellen Stunde" gab die FPÖ das Thema "totalitäre Tendenzen an Unis und Schulen" vor. Anlass war die Blockade einer Vorlesung von FPÖ-Historiker Lothar Höbelt an der Uni Wien, bei der es vergangene Woche zu Tumulten zwischen linken und rechten Aktivisten kam.

Wissenschafts-Minister Faßmann erklärte, Dissens gehöre zum Wesen der Universitäten. Die Debatte müsse aber immer eine geistige, nie eine gewaltsame sein.

Habilitierte Professoren - wie Höbelt - haben das Recht, ihr Fach zu vertreten und Lehrveranstaltungen anzubieten, erklärte Faßmann. Die Studienprogrammleitung muss sie nicht nicht genehmigen oder in Auftrag geben. Selbstverständlich hätten Studierende aber das Recht, einen Missbrauch dieser Lehrveranstaltungen beim Rektorat zu melden oder selbst anzuzeigen. Das Rektorat werde dem dann genau nachgehen.

Faßmann schloss mit dem Voltair zugeschriebenen Zitate: „Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass Sie sie äußern dürfen.“

"Lieber Kopftuch als eure Kappln"

Auch die Themen Kopftuchverbot an der Schule für Mädchen bis 14 und das jüngst erschienene Buch "Machtkampf im Ministerium" von Susanne Wiesinger wurden diskutiert.

Hitzig wurde es, als die grüne Abgeordnete Eva Blimlinger, Ex-Rektorenchefin, zu Wort kam: Sie kritisierte "Extremisten" bei der FPÖ, was ihr empörte Zurufe von blauen Abgeordnete einbrachte. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka musste einschreiten.

Blimlinger schloss mit den Worten: "Lieber Kopftuch, Kippa und Kreuz, als eure Kappln von den schlagenden Verbindungen."

Neos-Klubchefin Beate Meinl-Reisinger sagte zum Thema Kopftuch: "Ideologische Grabenkämpfe werden auf dem Rücken der Schüler ausgetragen." Es sei die Verantwortung des Ministers, nach den besten Lösungen zu suchen - und nicht nach jenen, die politisch in die Erzählung passten, sagte sie in Richtung des ÖVP-Bildungsministers Heinz Faßmann.

Heute noch geplant

Die SPÖ will in der "aktuellen Europastunde" über Facebook, Google und Co. sprechen. Das Thema: „Zeit für mehr Fairness in Europa: Online-Giganten endlich gerecht besteuern“.

Später am heutigen Tag wird Außenminister Alexander Schallenberg eine Erklärung zu den Cyberangriffen in seinem Ministerium abgeben.