Asylzentren? Kogler ortet "Sprachverwirrung" bei Nehammer

Nehammer hatte am Montagabend " Asylzentren in Grenznähe" angekündigt. Diese sollen liefern, was derzeit nicht geliefert werden könne, so Nehammer: schnellere und effizientere Asylverfahren. Das soll dadurch gewährleistet werden, dass in diesen neuen Zentren Polizei und Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) "in einem Haus" sitzen würden. In Kombination mit einer Wohnsitzauflage für die Asylwerber soll die erste Instanz des Asylverfahrens vollständig in diesen grenznahen Zentren abgewickelt werden.

Der Vorstoß hielt nicht lange. "Wir brauchen keine neuen Asylzentren sondern Schnellverfahren an der Grenze, um das Weiterwinken nach Österreich und Mitteleuropa zu stoppen", spezifizierte Nehammer in einer Aussendung am Dienstag.

Sein Vorschlag hatte zuvor für teils heftige Kritik gesorgt - auch aus den ÖVP-eigenen Reihen. Landeshauptmann Günther Platter Günther Platter ( ÖVP) forderte die Einbindung der Länder. Steiermarks Hermann Schützenhöfer verwies darauf, dass sein Land in Vordernberg ohnehin schon ein Anhaltezentrum beherbergt.

Weniger verhalten zeigte sich SPÖ-Landeshauptmann Peter Doskozil. "Ich habe noch nie erlebt, dass ein Innenminister einen derart unqualifizierten Vorschlag gemacht hat, das ist der Witz des Tages", sagte Doskozil am Dienstag. Mehr dazu hier: