Live: Parlament beschließt "Reintesten" - Arbeitsminister stellt Pläne vor

"Der Bereich ist ein herausfordernder und wird einer bleiben", beschreibt Kurz das Ressort von Christine Aschbachers Nachfolger Martin Kocher. In Österreich sind derzeit rund 530.000 Menschen arbeitslos und 400.000 in Kurzarbeit. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass du dich (Kocher) in dieser Krise auf die Aufgabe eingelassen hast", schließt Kurz sein Statement.

Kogler: "Weitertun und was hackeln"

"Eine Verteilungsdebatte kann nicht schaden", so Vizekanzler Werner Kogler, der in seiner Rede eingangs - wie der Kanzler zuvor - Aschbacher dankt. "Für die Zukunft gilt: Rausinvestieren aus der Krise", so der Grünen-Chef. Problembewusstsein und Lösungskompetenz seien vorhanden. "DIe kommenden Jahre werden Comeback-Jahre für die heimische Wirtschaft", ist sich Kogler sicher. Sein Credo: "Weitertun, Ärmel aufkrempeln und was hackeln."

Leichtfried: "Wenn Sie so weitermachen, dann wird es nicht besser"

SPÖ-Klubobfrau Stellvertreter Jörg Leichtfried schließt sich den dankenden wie lobenden Worten für Ex-Arbeitsministerin Christine Aschbacher nicht an. Dann nennt er taxativ all jene Vorschläge, die von der Regierung abgelehnt wurden. "Es braucht keine Showpolitik", und ihrem Nachfolger richtet er aus: "Wenn sie das machen, was sie angekündigt haben, wird es nicht besser", so Leichtfried. Konkret kritisiert er, dass sich die Regierung als auch Kocher in seiner Funktion als IHS-Chef gegen eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes aussprechen. Die SPÖ plädiert für eine Erhöhung der Nettoersatzrate von 55 auf 70 Prozent. Dass Integrationsministerin Susanne Raab die Familienagenden in ihr Ressort bekommt, stellt SPÖ-Mandatar Leichtfried ebenso infrage.

"Licht am Ende des Tunnels" werde es im Sommer geben können, so ÖVP-Klubchef August Wöginger - sofern Test- und Impfstrategie umgesetzt werden. "Umschulung und Qualifizierung" sollen helfen, die Arbeitslosigkeit auf lange Sicht in den Griff zu bekommen.

Kickl: "Frust-Gust" und "Vorschusslorbeeren"

FPÖ-Klubchef Herbert Kickl schließt sich den "Vorschusslorbeeren" für Martin Kocher an. Darin stecke allerdings auch ein "Anti-Aschbacher-Reflex". Als Politiker müsse er erst seine "Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen", so Kickl. Nach einer Replik auf Wöginger ("lieber Frust-Gust") sieht Kickl den Arbeitsmarkt weiter auf einer "Talfahrt". Weniger als ein Prozent seien mit Covid infiziert oder daran erkrankt, die Politik handle im Wirtschaftsbereich genau umgekehrt - als wären also 99 Prozent infiziert.