Zweites Gemeindepaket: 1,5 Milliarden Euro an Finanzhilfen

Wie es nach dem avisierten Ende des Lockdowns - 24. Jänner - weitergehen soll, das hängt maßgeblich von der Entwicklung der Infektionszahlen wie britischen Virusvariante ab.

"Die Situation ist eine sehr schwierige", sagt Blümel nach den weiteren Corona-Maßnahmen gefragt. Ob der Lockdown - wie in Deutschland - verlängert werden wird, das sei eine Entscheidung der Fachminister, so Blümel. In "den nächsten Tagen" werde es Gewissheit geben.

"Wir haben immer gesagt: Je länger die Pandemie dauert, desto mehr Maßnahmen muss es geben." Und: "Es wird noch herausfordernder bevor es besser wird." Die Bonität Österreichs sei jedenfalls gesichert, so der Finanzminister.