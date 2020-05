Maskenpflicht nur noch in Öffis, Apotheken, bei Arzt und Friseur

Fünf Bundesländer sind inzwischen ohne Neuinfektionen. Die Neuinfektionen liegen österreichweit unter 50 pro Tag. "Das sind gute Nachrichten. Wir können in die nächste Phase eintreten", sagte Kanzler Sebastian Kurz bei der Regierungspressekonferenz am Freitag am Nachmittag.

Und die nächste Phase bedeutet weitere Lockerungen:

Ab 15. Juni wird die Maskenpflicht massiv reduziert. Nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich (Arzt, Spitäler, Apotheken) sowie bei Dienstleistern wie Friseure, die den Abstand nicht einhalten können, herrscht weiterhin Maskenpflicht. In der Gastronomie muss das Personal Mund-Nasen-Schutz tragen, nicht aber die Gäste. In der Schule und im Handel muss keine Maske mehr getragen werden.

Generell empfiehlt die Bundesregierung, weiterhin die Maske zu tragen, wenn man sich in Situationen befindet, in denen der Abstand nicht eingehalten werden kann.

Sperrstunde später

Ab 15. Juni wird die Sperrstunde um 1 Uhr nachts sein, derzeit ist sie um 23 Uhr. Auch dürfen in Zukunft größere, zusammengehörende Gruppen gemeinsam ins Wirtshaus. Aber der Tischabstand von mindestens einem Meter zwischen Gästen, die nichts miteinander zu tun haben, muss bleiben.

Kurz warnte auch eindringlich davor, die Situation zu verharmlosen. "Bitte unterliegen wir gemeinsam keinem Irrtum: Das Virus ist nicht ausgelöscht, wir haben es geschafft, dass die Zahlen schnell gesunken sind. Aber sie können auch schnell wieder ansteigen. Wir sollten nicht leichtsinnig werden."

Sollten die Infektionszahlen wieder steigen, werde man zuerst in der betroffenen Region reagieren und regional die Maßnahmen wieder verschärfen. "Wenn Neuinfektionen über Regionen hinaus gehen, wird es notwendig sein, bundesweit zu reagieren", sagte Kurz.