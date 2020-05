Kurz kann sich in Österreich regionale Lockerungen vorstellen

Die Corona-Lage in Österreich gestaltet sich je nach Bundesland sehr verschieden. Während in Wien (Stichwort Post-Verteilzentren) die Zahlen wieder steigen, gab es im Bundesland Salzburg am Samstag keine einzige Neuinfektion. Warum also müssten daher überall die gleichen strengen Regeln gelten wie für die Bundeshauptstadt? Diese Frage stellen viele. Einer davon ist Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ), der nicht müde wird, nachzufragen.

Realität unterschiedlicher Entwicklungen

Zu Recht, wie es scheint: Bundeskanzler Sebastian Kurz kann sich nun ebenfalls in einzelnen österreichischen Gebieten sehr wohl regionale Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorstellen. Das sagte er Freitagabend in einem Interview auf oe24.tv: Je unterschiedlicher die Entwicklung sei, desto mehr verlange sie danach, sich regional darauf einzustellen.

„Wir haben das auch immer wieder mit den Landeshauptleuten besprochen. Es ist mittlerweile eine Realität, dass die Entwicklungen unterschiedlich sind“, sagte Kurz und betonte: „Ich bin da in einem guten Gespräch mit Landeshauptmann Kaiser und wir werden das mit den anderen Landeshauptleuten besprechen.“

Der Kärntner Landeshauptmann nannte das Einlenken des Kanzlers am Samstag "erfreulich". Er erinnerte aber daran, dass er Differenzierungen schon Anfang April vorgeschlagen hatte.