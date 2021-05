Live: Islamlandkarte für Österreich

Im Juli 2020 nahm die Dokumentationsstelle "Politischer Islam" die Arbeit auf. Die Stelle soll sich "unabhängig und wissenschaftlich mit der gefährlichen Ideologie des politischen Islam auseinandersetzen", Einblicke in Netzwerke liefern, Ursachen erforschen und präventiv tätig werden. Es gehe darum, so die zuständige Integrationsministerin Susanne Raab, "endlich Transparenz beim Politischen Islam schaffen und Licht in die Hinterzimmer des Islamismus bringen. Der politische Islam ist Gift für unsere Gesellschaft und das Gegenteil von Integration".

Die Dokumentationsstelle definiert "Politischen Islam" als eine "Herrschaftsideologie, die in die Umgestaltung bzw. Beeinflussung von Gesellschaft, Kultur, Staat oder Politik anhand von solchen Werten und Normen anstrebt, die von deren Verfechtern als islamisch angesehen werden, die aber im Widerspruch zu den Grundsätzen des demokratischen Rechtsstaates und den Menschenrechten stehen".

Die zuständige Integrationsministerin Raab, Mouhanad Korchide, wissenschaftlicher Beirat der Dokumentationsstelle, präsentieren erste Ergebnissen der Dokumentationsstelle.

Der KURIER berichtet live ab 11h15.