Live: Faßmann stellt Pläne für Deutschförderklassen vor

Vor allem aus der Sprachwissenschaft kamen grundsätzliche Einwände gegen die weitgehende Trennung von Kindern mit mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache. Dies widerspreche dem aktuellen Stand der Forschung. "Die weitgehende Segregation von außerordentlichen SchülerInnen erschwert nicht nur deren Integration in den Klassenverband, sondern schließt sie auch von der Teilnahme am Fachunterricht aus und erlaubt einen Übertritt in die altersgemäße Regelklasse nur in Ausnahmefällen", hieß es etwa.

Fehlende Evaluierung

Ein weiterer Kritikpunkt war die fehlende Evaluierung: Erst im Schuljahr 2016/17 traten die derzeit geltenden Regelungen zur Sprachförderung in Kraft. Deren Wirksamkeit sollte eigentlich laut Gesetz bis Jänner 2019 erhoben werden. Diese Bestimmung wurde gestrichen, stattdessen sollen sofort die Deutschklassen implementiert werden. "Die bisher dafür aufgewendeten Kosten sind einerseits aufgrund der im vorliegenden Entwurf bereits vorgesehenen Umstellung der Sprachförderung und andererseits bei anzunehmendem Abbruch des Evaluierungsprojekts somit weitgehend wirkungslos", bemängelte der Rechnungshof. Auch die Pflichtschullehrergewerkschaft machte diesen Einwand geltend.