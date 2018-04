Deutschklassen-Kritik: teuer, aufwendig, sinnlos

Wiens Bildungslandesrat Jürgen Czernohorszky war bisher am deutlichsten mit seiner Kritik an den geplanten Deutsch-Förderklassen. Der vorliegende Gesetzesentwurf sei „undurchführbar“, stellte Czernohorszky klar.

Wien ist von dem Gesetz am stärksten betroffen, da in Wien mit Abstand die meisten Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache leben. Allerdings ist das kein reines Wien-Thema, wie sich zeigt haben alle urbanen Zentren in Österreich das gleiche Problem, wenn auch im Verhältnis zu Wien in geringerem Ausmaß.