Kanzler Nehammer appelliert an Zusammenhalt in der Gesellschaft

Nehammer betonte auch die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements und der Spendenbereitschaft. Vizekanzler Werner Kogler wollte indes am Weihnachtsvormittag eine gute Nachricht verbreiten - so dürften die CO2-Emissionen in Österreich 2023 gesunken sein. Auch FPÖ-Obmann Herbert Kickl plädierte in einer Aussendung für Zusammenhalt und Gemeinsamkeit im Land. Dadurch könne die Demokratie so stark werden, "dass wir die vielen Bedrohungen, die Ignoranz, Bevormundung und Unterdrückung besiegen können."

